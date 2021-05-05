Ekrem İmamoğlu'ndan "elin arkada geziyorsun" göndermesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "türbede ellerini arkadan bağladığı" gerekçesiyle açıklan soruşturmaya göndermede bulundu. İmamoğlu, dün gerçekleştirdiği bir inceleme gezisinde, elleri arkada yürüyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e "Bak elin arkada geziyorsun" diye takıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bir türbeye girerken ellerini arkadan bağlaması dolayısıyla türbeye saygısızlık yaptığı iddia edilerek ve HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı ziyaret ederek de suçluyu övdüğü iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

İmamoğlu, kendisi hakkında başlatılan ‘eller arkada’ incelemesi hakkında ilk tepkiyi esprili bir şekilde verdi. Sarıyer Duatepe'de dün gerçekleştirilen inceleme gezisinde, elleri arkada yürüyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e “Bak elin arkada geziyorsun” diyerek takılan İmamoğlu, “Arada karışık yap. Bazen böyle dur, bazen başının arkasına koy. Karışık olsun ki kafaları karışsın. Hayır, tek tip yapınca uydurma kabiliyetleri artıyor. Karadeniz'de biliyorsun, yokuş yukarı çıkıyorsan adam elleri böyle gider. Biz çocukluğumuzdan beri yaparız” dedi.

Şükrü Genç ise, İmamoğlu’na, “Allah'tan Fatih'in heykelini daha koymamışlar. Ama biz burada hep böyle yürüyoruz” diyerek takıldı. İkilinin diyalogu gülüşmelere neden oldu.