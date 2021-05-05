T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan "elin arkada geziyorsun" göndermesi

“Arada karışık yap. Karışık olsun ki kafaları karışsın"

05 Mayıs 2021 10:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,  "türbede ellerini arkadan bağladığı" gerekçesiyle açıklan soruşturmaya göndermede bulundu. İmamoğlu, dün gerçekleştirdiği bir inceleme gezisinde, elleri arkada yürüyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e "Bak elin arkada geziyorsun" diye takıldı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bir türbeye girerken ellerini arkadan bağlaması dolayısıyla türbeye saygısızlık yaptığı iddia edilerek ve HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı ziyaret ederek de suçluyu övdüğü iddiasıyla soruşturma açılmıştı. 

İmamoğlu, kendisi hakkında başlatılan ‘eller arkada’ incelemesi hakkında ilk tepkiyi esprili bir şekilde verdi. Sarıyer Duatepe'de dün gerçekleştirilen inceleme gezisinde, elleri arkada yürüyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e “Bak elin arkada geziyorsun” diyerek takılan İmamoğlu, “Arada karışık yap. Bazen böyle dur, bazen başının arkasına koy. Karışık olsun ki kafaları karışsın. Hayır, tek tip yapınca uydurma kabiliyetleri artıyor. Karadeniz'de biliyorsun, yokuş yukarı çıkıyorsan adam elleri böyle gider. Biz çocukluğumuzdan beri yaparız” dedi.

Şükrü Genç ise, İmamoğlu’na, “Allah'tan Fatih'in heykelini daha koymamışlar. Ama biz burada hep böyle yürüyoruz” diyerek takıldı. İkilinin diyalogu gülüşmelere  neden oldu.

Ekrem İmamoğluBak elin arkada geziyorsunelleri arkada soruşturması

Diğer Videolar

Bursa'da yayaya çarpan taksici darp edildi

Sanatçılardan müzik yasağına tepki: "Bunun artık ideolojik olduğunu, sokaktaki çocuğun bile anladığını görebiliyoruz"

Vatandaştan "Bunu düzeltmek devleti yönetenlerin elinde" diyen Babacan'a: Bizde devlet var mı ki, bizdeki zenginlere işliyor

Müzik yasağına karşı vatandaşlardan yürüyüş: Doğaya, sanata, insanlığa özgürlük!

İmamoğlu'dan 23 Haziran paylaşımı: İstanbul'un ritmi değişti, değişim devam ediyor

Haluk Bilginer'den aşı çağrısı: Bugün alkışlar hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24