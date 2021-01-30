Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sürpriz

30 Ocak 2021 08:34
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV’de Özlem Gürses’e konuk programda annesini iki haftadır görmediğini dile getiren Ekrem İmamoğlu'na sürpriz yapıldı.
Programın sunucusu Özlem Gürses, İmamoğlu'na sürpriz yaparak annesini programa getirdi. Havva İmamoğlu’nun canlı yayına katılmasıyla şaşkınlık yaşayan Ekrem İmamoğlu sürpriz karşısındaki sevinc kameralara yansıdı.
Abdulkadir Selvi: Milletvekilliğinin düşürüldüğü, partilerin kapatıldığı bir iklimi değil, özgürlüklerin...
© Tüm hakları saklıdır.