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Ekrem İmamoğlu: Muhatabım bakanlar değil, her gün bir başka bakan Kanal uzmanı oluyor

21 Ocak 2020 15:36

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul'a ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.  İmamoğlu, bir gazetecinin Albayrak’ın Kanal İstanbul’la ilgili "Faydalarını anlatsam, saatlerce anlatırım. Maddi açıdan da faydaları var" açıklamalarını hatırlatması üzerine, "Muhatabım bakanlar değil. Her gün bir başka bakan, ‘kanal uzmanı’ oluyor ama biz, bu işe gerçekten eğiliyoruz" dedi. 

Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu Belediyesi'ne yaptığı ziyaret sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.  İmamoğlu, “Bakan Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul’la ilgili açıklamaları oldu. ‘Faydalarını anlatsam, saatlerce anlatırım. Maddi açıdan da faydaları var’ dedi. Siz, ne söyleyeceksiniz” sorusuna, “Muhatabım bakanlar değil. Her gün bir başka bakan, ‘kanal uzmanı’ oluyor ama biz, bu işe gerçekten eğiliyoruz. Gerçekten bu sürecin ne kadar büyük zarar verdiğini defalarca anlatıyoruz. Burada bir tek kişisel faydalar var. Onun dışında kamuya hiçbir faydası yok. Bakın, dünyanın farklı yerlerinde insan vücudu kadar dolular yağıyor. Dünyanın bir kıtası yanıyor. Dünyada konuşulan şeyler, artık başka. Siz ise, İstanbul'da içtiğiniz 3 bardağın, bir bardak suyunu çöpe atıyorsunuz. Bir daha kullanılmamak üzere yok ediyorsunuz” yanıtını verdi.

'Herkesi  itiraz etmeye davet ediyorum'

İmamoğlu, İstanbul halkına çağrı yaparak, “Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Bu, bazen mahkemeye vermek olacak, bazen itiraz dilekçeleri vermek olacak ki, ayın 30’una kadar ‘planlara itiraz sürecinde’ ben, İstanbul halkını, itiraz etmeye, vakti olan, sürece dair katkı sunmak isteyen herkesi Şehircilik Bakanlığı’nın İstanbul temsilciliklerine itiraz etmeye davet ediyorum. Bu ayın sonu, son günü. Sonra da mahkeme süreçleri başlayacak. Bunun Meclis boyutu var. Hukuksal anlamda hangi zemin var ise, o zeminde mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

 

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