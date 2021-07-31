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Ekrem İmamoğlu kasketini taktı, yılın ilk hasadını yaptı: Tarımın ve kırsalın kalkındığı bir ortamda mutluluk, huzur ve bereket vardır

31 Temmuz 2021 15:29

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yılın ilk hasadını Silivrili köylülerle birlikte gerçekleştirdi. Yalnızca İstanbul'a değil, Türkiye'ye bir örnek bir yapıyı değer olarak dikkate aldıklarına vurgu yapan İmamoğlu “Bu konaklama betonu yerleştirmek. Dönüştürülmesinden hiçbir fayda görmez. Birinin aklından kanalın yayınlananki son gecer, bizim de aklımızdan geçiyor geçiyor; Şehir bereket fışkıracak topraklar” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğluHasat Bayramıİstanbul Büyükşehir Belediye

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