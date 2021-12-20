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Ekrem İmamoğlu Kabataş Lisesi öğrencileri ile buluştu: Haydi derse

Öğrenciler, İmamoğlu ile sohbet edip fotoğraf çektirdi

20 Aralık 2021 11:14

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Kabataş Lisesi'ni ziyaret etti. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, onlarla fotoğraf çektirdikten sonra öğrencilere "Haydi derse" diye seslendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kabataş Lisesi öğrencileri ile buluştu. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, okul bahçesini dolduran öğrencilerle kısa süre sohbet edip fotoğraf çektirdi. Öğrencilerin derse girme zamanı geldiğini ise İmamoğlu "Haydi derse" diyerek hatırlattı.  

İBBEkrem İmamoğlu

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