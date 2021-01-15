Ekrem İmamoğlu: Hedef yılda 20 kilometre metroyu İstanbullulara kazandırmak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli Metro Hattı’nın, 2’nci TBM kazı çalışmalarını başlattı. 2017 yılı sonrasında resmi yazı ile yapım çalışmaları durdurulan hattın kazı başlama töreninde konuşan İmamoğlu, “Göreve geldiğimiz andan itibaren, belki de en hassas en titiz davrandığımız birinci konu nedir diye sorarsanız; gerçekten metro ulaşım hatlarının, bir an önce bu eksikliklerinin giderildiği ve imalatlarının başlandığı bir sistemle yol yürümek. İstanbulluların önüne aldatılmayacakları takvimler koymaya çaba gösterdik” dedi. İmamoğlu, hedefi ise, “Yılda 20 km’lik metroyu İstanbullulara açılmış bir şekilde kazandıran bir dönem olma arzusundayız. Bu dönemde İstanbul’un bugüne kadar elde ettiği yıllık metro dönemsel olarak neredeyse üç katıdır. İnşallah bunu da hep birlikte başaracağız” diye açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nisan 2017 yılında yer teslimi yapılan fakat 2017 yılı sonrasında resmi yazı ile yapım çalışmalarının durdurulan Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli Metro Hattı’nın 2’nci TBM kazı çalışmalarını başlattı. Bu çalışmanın başlaması düzenlenen törende, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile yüklenici firmaların yetkilileri hazır bulundu.

Konuşmasına, “Bugün güzel bir gün. Kar yağışıyla beraber buluştuk” diyerek başlayan İmamoğlu, Türkiye’nin kurak bir dönem geçirdiğini ve zor bir sezon olduğunu söyledi.

"Bereketli bir dönem geçirmeyi umut ediyoruz"

Tüm insanlığın bundan ders çıkarması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, “Gerçekten doğayı, insanlığı koruyarak yaşam sürdürmek ve gelecek nesillere, gelecek yüzyıllara yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin çok değerli bir vazifesi. Aksi takdirde kalıcı zararalar, dünyanın büyük zorluklarla yaşamasına sebep oluyor. Şu an yaşanan iklim değişikliği ve bunun yaşattığı krizler aslında bir nevi insan eliyle yaratılmış travmalar. Umut ederiz ki, bol bereketli, her mevsimin gereğinin olduğu; kışın, karın olduğu; baharda, çiçeklerin açtığı, topraklarda verimin ve bereketin olduğu bir dünya olsun. Ülkemiz bunu doya doya yaşasın istiyoruz” diye konuştu.

"Doğru adımlar atmak şehirciliğin gereğidir"

Dünyanın, şehirlerle şekillenen bir dönemden geçtiğini ve şehirlere çok önemli vazifeler düştüğünü ifade eden İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün İstanbul, 16 milyon nüfusa sahip; ama baktığınızda mülteci, göçmen ve yabancı misafirlerimizle beraber aktif nüfusumuz en az 18 milyonun üzerinde. Turizmin yoğun olduğu, aslında yılda 15-20 milyon civarında turisti hedefleyen bir şehrin, dünyaya çok büyük etkisi olur. Bu manada, her noktasında doğru adımlar atmak, şehirciliğin ve yaşamın gereğidir. Kentleşmede düzgün adımlar atabilmek; doğayı korumak; ulaşımı en iyi en kaliteli en çevreci şekliyle yapabilmek de bunun gereği.”

Metro hatlarının, büyük kentler için vazgeçilmez toplu taşıma sistemi olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Metronun tam da bahsettiğimiz çevreci yanı da aslında kıymetli. Çok yönlü avantajları var. Evet, belki başlangıç maliyeti açısından zorlukları var; ama bunlar aşılacak, aşacağız ve bizim kentimizin her noktasının, metroyla erişilebilir bağlantılı olduu güzel bir kente kavuşma yolunda, ciddi bir hedef koyup bunu başarmalıyız” dedi.

"En hassas olduğumuz konu metro hatları"

İmamoğlu, göreve geldikleri günden bu güne, en titiz ve hassas oldukları konunun, metro hatları olduğunu altını çizerek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Aslında 2017’de durdurulan bir metro hattındayız. Yani, tabiri caizse evet, belli bir metro hatları planlanmış; eksiklikleri, hataları olan hatlar var. Proje eksiklikleri, imalat hataları olan hatlar var. Göreve geldiğimiz andan itibaren, belki de en hassas, en titiz davrandığımız birinci konu nedir diye sorarsanız; gerçekten metro ulaşım hatlarının bir an önce bu eksikliklerinin giderildiği ve imalatlarının başlandığı bir sistemle yol yürümektir. Bu manada tüm çalışma arkadaşlarım, gerçekten yoğun bir çaba sarf ettiler. Buna aynı zamanda bu işleri yöneten yüklenici firmalar da eşlik ettiler. Onlarla birlikte bu zorlukları aşamaya çalışıyoruz. Proje grubundan, imalatını yapan firmalara varıncaya kadar; mühendisinden emekçisine kadar bir iş birliği ile bu sorunları aşmaya, bu süreçleri sağlıklı bir biçimde başlatmaya ve İstanbulluların önüne aldatılmayacakları takvimler koymaya çaba gösterdik. Bu konuda ifade ettiğimiz tarihler, gerçekten titiz düşünülmüş ve o hedeflere ulaşma noktasındaki bütün eksiklikler giderilerek ortaya konmuş hedef tarihlerdir.”

"Finansman sıkıntısı vardı"

Bu hatların finansman sıkıntısı sebebiyle durdurulduğunu bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Finansman sıkıntısı olunca işler yürümüyor. Geldiğimizde gördüğümüz, hatların durmasının temel sebebi finansmanın sağlanamamasıydı” dedi. İmamoğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Metrolarda şöyle bir karakter de var: Başlangıç maliyeti yüksek olan metrolarımızın mutlak orta uzun vadeli borçlanmalarla yapılabilirliği, İBB’nin bütçesi gereği yapılabilirliği net. Ortada duran, bu kadar büyük bir metro ağının hedeflendiği İstanbul’da, kentin var olan yıllık bütçeleriyle bunun yapılma şansı yok. Tabiri caizse, 10-15 yıl gibi borçlanma modelleriyle -keşke daha uzun da olabilse- bunu ancak yönetebilirsiniz. Zamanında proje, finansman ve ihalesiyle yüklenici firmanın taahhüt kısmıyla bu işler tamamlanmadığı için biz bu tarz aksayan bir süreci devralmış olduk.”

"Tahvil aracı çok kıymetli bir ekonomik başarıdır"

“Hızlıca finansmanın sağlanması noktasında girişimlerimiz oldu. Proje proje elde ettiğimiz finansmanlarımız oldu. En son yapmış olduğumuz tahvil ihracı, aslında, çok kayda değer çok kıymetli bir ekonomik başarıdır. Bugünün Türkiye’sinin yaşadığı ekonomik zorluklara rağmen, İstanbul’un itibarıyla beraber ele ettiğimiz bu finansmanla, hatlarımızı hızlı bir biçimde harekete geçmesini sağladık; önünü gören bir İstanbul kenti var ettik.”

"Şimdiden Sancaktepe halkına müjdelemek isteriz"

“Bugün çok rahat konuşabiliyoruz bazı hususlarda. Özellikle planlama açısından şu kısmı da söylemek isterim: Dedik ki; evet, bütün hatlarımızı tamamlamak önemli, bunu için bir takvim koyalım; ama açabiliyorsak bölüm bölüm, bazı hatları hizmete geçirerek insanları rahatlatalım. Örneğin, burası için konuşursak; Çekmeköy ile Sancaktepe Şehir Hastanesi arasındaki hattın, 2023’ün başına hedeflenmesi çok kıymetli. Umarım birkaç ay öncesi olur. Daha hızlı olur. Niçin? Hem Şehir Hastanesi’nin olması hem Sancaktepe ile Çekmeköy’ü raylı sistemle bağlıyor olması kıymetli bir müjde. İnşallah tamamını da 2024’e planladığımız bu hattın, böylesi kısmi açılışını, şimdiden Sancaktepe halkına müjdelemek isteriz.”

"İncirli-Beylikdüzü hattı için de çalışma içindeyiz"

“Çok heyecan duyduğum Sabiha Gökçen – Halkalı arasındaki Hızray projemizi de 2021’in yıldızı olarak inşallah ihale sürecine hazır etmek istiyoruz. Bütün süreçlerin aksaksız yürütülmesi adına da arkadaşlarım yoğun bir çaba içerinde. Pendik – Kaynarca hattımızda hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunun gibi İstanbul’un batısında da İncirli – Beylikdüzü Hattı içinde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Neredeyse 18 yıla yakındır, proje olarak raflarda ve seçim meydanlarında konuşulan bu hattın ihalesini de umut ediyorum ki, 2021 yılında yaparız. Azmimizle ve kıymetli çalışma arkadaşlarımızla bunun sözünü veriyoruz. Yüklenici firmaları da yanımızda sıkı bir partner olarak görmek istiyoruz. İstanbul kenti, dünyanın en itibarlı kentlerinden biridir. İstanbul’un kabiliyeti kapasitesi yüksektir. Ona yakışan şeffaf, toplumun her kesiminden katılımcı unsurları içine katan bir yönetim anlayışı ile bir belediyecilik örneğini veriyoruz. Arkadaşlarla konuştuğumuz ve hedeflediğimiz; yılda 20 km’lik metroyu İstanbullulara açılmış bir şekilde kazandıran bir dönem olma arzusundayız. Bu dönemde İstanbul’un bugüne kadar elde ettiği yıllık metro dönemsel olarak neredeyse üç katıdır. İnşallah bunu da hep birlikte başaracağız.”

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve diğer protokol üyeleri, sahneye yerleştirilen butonlara basarak, Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli Metro Hattı’nın 2’nci TBM kazısını başlattı.