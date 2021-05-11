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Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı adayı değilim, aklımda İstanbul’un en başarılı belediye başkanı olmak var

11 Mayıs 2021 12:33

İBB Başkan Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı ile ilgili soruya, “Cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben böyle diyorum. ‘Adayım mı? dedi, değilim mi? dedi’ diye yazıyorlar. Benim aklımda İstanbul’un en başarılı belediye başkanı olmak var” diye cevap verdi.

İmamoğlu, Fox TV'ye konuk oldu. Gündeme ilişkin görüşlerini dile getiren İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya da yanıt verdi. 

Cumhurbaşkanı adayı olmadığını belirten İmamoğlu, "Hiçbir zaman aday olmadım. Benim aklımda İstanbul’un en başarılı belediye başkanı olmak var" diye konuştu. İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i kast ederek, “İki değerli genel başkan var. Her türlü mevkiye layıklar” dedi.

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