Ekrem İmamoğlu: Bugün ihtiyaç sahibi 40 bin öğrencimize tablet dağıtımına başlıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihtiyaç sahibi öğrencilere ve ailelere 40 bin tablet dağıtımının başladığını duyurdu.

İmamoğlu, İBB tarafından 40 bin adet tablet dağıtımının başladığını duyurarak, yaptığı bir basın toplantısıyla detayları verdi. "Biz Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde tümden sorunlar varsa, bunu çözmeye mahir bütçesi olan bir kurum değiliz" diyen İmamoğlu "Katkı sunma konusunda fedakarlık yaptığımızı, İstanbullu hemşehrilerimizin yanında olacağımızı özellikle belirtmek isterim. 40 bin tabletimizin dağıtımı bugün başlıyor. Mart sonu, Nisan başında tümüyle dağıtımı bitirmiş olacağız" diye konuştu.

İmamoğlu, Covid-19 salgını sürecinden en çok etkilenen iki toplum kesiminin kadınlar ve çocuklar olduğunu ifade etti. İmamoğlu, "Bu insanlarımızın yoksullukla mücadelesi şu anda belki de hanelerimizin en önemli konusu. Bu toplumsal streste iki bölümü irdelemek isterim. Birisi özellikle ev kadınları. Bu temas etmemiz gereken bir husus. Zira bir ev ekonomisini belki en iyi yorumlayacak kişi kadın. Bir başka boyutu da bu dönemde en fazla mağdur olan da çocuklarımız, eğitim hayatı. Çocuklarımız tabii EBA sistemiyle eğitim alıyorlar. Bu konuda imkanı olan var, olmayan var. Türkiye'nin her noktasında internet erişimine ulaşmanın mümkün olmadığını görüyoruz. Metropollerin mağduriyet konusunda daha şanslı olduğu düşünülebilir ancak ne yazık ki özellikle bazı mahallelerimizdeki yoksulluk çocuklarımıza ve gençlerimize yansıyan sonuçlara sebep oldu. Bu yönüyle biz bu sisteme mutlaka katkı sunmamız gerektiğinin bilincindeydik. Bu zamana kadar parça parça alım yaptığımız tabletleri ihtiyaç olan yerlere ulaştırdık" dedi.

"Araştırmalar sonucunda 10 inç boyutuna karar verildi"

Ekrem İmamoğlu, tablet alımıyla ilgili yaptıkları ön araştırmalar sonucunda nasıl bir tablet olacağına karar verdiklerini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tablet alımında birkaç detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. En doğru tablet nasıl olmalı konusunda arkadaşlarımız uzmanlarla görüştüler. 10 inç boyutundaki bir tablet çocuklar için en iyi olan boyut. Bu ebat üzerinden tablet alımlarımızı yönlendirdi arkadaşlarım ve ihale süreci başlatıldı. Bir wi-fi üzerinden bağlanan, bir de sim kart ile bağlantı kuran iki çeşit üzerinde karar kılındı ve iki çeşit tablet alındı. Bugün başlangıcını yapacağımız 40 bin tabletin yarısı wi-fi sistemi, yarısı sim kart sistemiyle çalışacak."

Çocuk sayısı 3'ten fazla olan ailelere 2 tablet

Tüm sosyal incelemelerin yapılmasının ardından hangi ailelere tabletlerin dağıtılacağını belirlediklerini söyleyen İmamoğlu şöyle konuştu:

"Bire bir dağıtımı sosyal hizmetler ekiplerimiz tarafından yapılacak. Ya evlerine gidilecek, ya da belli noktalara tespit edilen aileler davet edilip bire bir emanet edilecek. Kimlere yapılacak? Tabii ki ihtiyacı olan ailelere. Sosyal incelemesi net olarak yapılmış ailelere. Bu tespitler elimizde şu an mevcut. Tüm arkadaşlarımın konuya hassas eğilimlerini takdirle karşılıyorum. Bazı çok çocuklu aileler ile ilgili de arkadaşlarımız hassas davrandılar. Çocuk sayısı 3'e kadar olan ailelere tek tablet kararı verildi. 3'ten fazla çocuğu olan ailelerimize iki tableti vermeye karar verildi. 1.700 ailemiz var, o ailelere 2 tablet verilecek. Tümüyle sosyal incelemesi yapıldı, önem sırasına göre adil bir anlayışla bu ailelerin tespiti yapıldı."

"İstanbullu hemşehrilerimizin yanında olacağımızı özellikle belirtmek isterim"

"Biz Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde başka tümden sorunlar varsa, bunu çözmeye mahir bütçesi olan bir kurum değiliz. Büyük bir katkı sunma konusunda fedakarlık yaptığımızı, İstanbullu hemşehrilerimizin yanında olacağımızı özellikle belirtmek isterim. 40 bin tabletimizin dağıtımı bugün başlıyor. Mart sonu, Nisan başında tümüyle dağıtımı bitirmiş olacağız."

"Durumu yerinde olan vatandaşların desteklerine kapımız açık"

"Durumu yerinde olan vatandaşlarımızın bu tür katkı ve desteklerine kapımızın açık olduğunu, kurumsal olarak başvuru yaptıklarında arkadaşlarımızın gerekli tespitlerden sonra bunları alacağını belirtelim. Zerre kadar endişeniz olmasın ki, hak eden ve ihtiyacı olan öğrencilerimize ulaştıracağımızdan en ufak bir şüpheniz olmasın."