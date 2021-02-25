Ekrem İmamoğlu: 25 yıldır kaderine terk edilen İstanbul’un kara surlarını restore ediyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "25 yıldır kaderine terk edilen İstanbul’un kara surlarını İstanbulluların gezebileceği şekilde restore ediyoruz" dedi.

İmamoğlu sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile İstanbul'un tarihi surlarının restorasyonunun başlatıldığını duyurdu.

Twitter'dan "Bir dünya mirası olan ve her geçen gün bir bölümü yıkılan surları ve burçları şimdi başlattığımız bilimsel çalışmayla geleceğe taşıyor ve İstanbulluların gezebileceği şekilde restore ediyoruz" notuyla paylaşılan videoda İmamoğlu, "Fetih döneminin izleri burada, sonrasındaki Osmanlı İmparatorluğu'nun izleri burada. Tarihi miras kaydına girmiş bu izleri canlandırmak istiyoruz" diye konuştu.