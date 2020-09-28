Ekranlara veda ettiğini duyurmuştu; Fatih Portakal'dan yeni video...

28 Eylül 2020 17:02
FOX TV'den istifa ederek ayrılan Fatih Portakal Youtube kanalında içerikler üretiyor.
FOX TV'den geçtiğimiz günlerde ayrılan Fatih Portakal İzmir'in Seferihisar ilçesindeki çiftliğine yerleşmişti.
Fatih Portakal, Youtube kanalını etkin olarak kullanmaya başladı.
Fatih Portakal son videosunu "Denizle Şaka Olmaz" başlığıyla paylaştı.
Fatih Portakal şunları söyledi:
"Türkiye'nin en etkili olacağını düşündüğüm Youtube kanalından merhaba. Seyirdeyiz."
Portakal yayınladığı videoda yelkenli teknede nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.
Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Berat Albayrak, Erdoğan'ın yerine cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyormuş...
© Tüm hakları saklıdır.