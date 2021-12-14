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Ekonomist Şeref Oğuz'dan Katar iddiası

"Bunun ortaya çıkmış olması piyasalarda bir anda çitayı yukarı çıkardı"

14 Aralık 2021 10:47

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in programında dolardaki hareketliliği değerlendiren ekonomist Şeref Oğuz'un açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Oğuz,  "Katar'la SWAP anlaşması yaptık biz onlara lira vereceğiz, onlar bize kendi paralarını verecek. Bir ölçü almak durumundasınız kaç liradan bunu yapacağımızı. SWAP anlaşması bitene kadar geçerli olmak üzere TL'yi 22'ye sabitlemişler. Bunun ortaya çıkmış olması piyasalarda bir anda çıtayı yukarı çıkardı" iddiasında bulundu. 

Gazeteci Özdemir, gündemi yorumladığı Youtube'daki canlı yayında Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı gazeteci Şeref Oğuz'u konuk etti. Özdemir yayında, dolar kurundaki artışı ve bir ay sonra Türkiye'yi nasıl bir tablo bekliyor? sorusunu sordu. Gazeteci Oğuz ise dolat kuru hakkında gündem yaratan bir yorum yaptı.

Oğuz, Katar ile uzatılan SWAP anlaşmasında 1 doların 22 Türk lirası olarak sabitlendiğini iddia etti. Oğuz, "Bunun ortaya çıkmış olması piyasalarda bir anda çitayı yukarı çıkardı. Çünkü herkes yaptığım anlaşmaları acaba bir kez daha yapabilir miyim? diye düşünüyor..." dedi.

 

Cüneyt ÖzdemiŞeref OğuzSWAPKarat1 doların 22 Türk lirası olarak sabitlendi

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