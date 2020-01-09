Ekonomist Erkin Şahinöz Erkan Tan'ı 'tanıttı': Bizim de yapay zekamız var, basit komutları yerine getiriyor

Ekonomist Erkin Şahinöz, A Haber sunucusu Erkan Tan'ı tiye aldı. Katıldığı Finans Kongresi’nde yaptığı konuşma sırasında Tan'ın geçtiğimiz günlerde Ankara'daki kar yağışı haberini sunarken yaptığı zıplama hareketinden bir kare göstererek, "Bizim de yapay zekamız var, basit komutları yerine getiriyor" dedi.

Şahinöz'ün sunucu Erkan Tan hakkındaki esprisi, son 24 saatin en çok paylaşılan videolarından biri oldu.