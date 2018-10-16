Ekonomist Atilla Yeşilada'dan İş Bankası iddiası

Ekonomist Atilla Yeşilada kişisel Youtube hesabında yayınladığı videoda son günlerde sıklıkla tartışılan CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleriyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Yeşilada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleriyle ilgili neden bir düzenleme istediği konusunda, ''Bence CHP'nin elindeki hisselerinin alınma girişimi CHP'nin yönetim kurulundaki 4 üyesini çıkartıp yerine hazineden 4 kişi atayarak bu kişiler vasıtasıyla İş Bankası'na daha fazla kredi vermesi için baskı yapmak'' ifadelerini kullandı.