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Ekonomik krizi protesto eden çiftçi, bahçesini yaktı: Hayatımızı çekilmez hale getirdiler

"Sattığım ürüne yüzde 10-20 zam yapabiliyorum. Ancak aldığım her şey yüzde 300 daha pahalı"

29 Mart 2022 09:07

Mersin'de narenciye bahçesi olan Bayram Yangın, "Çiftçinin durumunu görüyorsunuz" diyerek 10 dekarlık bahçesini ateşe verdi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki çiftçi Bayram Yangın, baba mesleğini 35 yıldır yaptığını belirterek içinde bulunduğu ekonomik krizi aşmak için narenciye bahçesindeki tüm ağaçları yaktı.

Yanan ağaçları kepçeyle söken çiftçi, Sözcü’den Veli Toprak’a yaptığı  açıklamada sebze ve ekmek için çalışacağını belirterek,  "Ekmeğe muhtaç haldeyiz. Alım gücümüz bitti. Sattığım ürüne yüzde 10-20 zam yapabiliyorum. Ancak aldığım her şey yüzde 300 daha pahalı. Mazota yetişemiyoruz. Biz üretmezsek bu ülke nasıl kalkınacak? Üretmeyen bir ülke batmaya mahkumdur. Mersin'den Ankara 500, İstanbul 1000 kilometre uzaklıkta. Araba 5 lira yakıyor, İstanbul git-gel araba en az 15 bin lira…10 ton limon alıp götürdüğünde kaç liradan satacak ki kurtarsın. Plastik paketleme, emek filan ayrı. Narenciye bahçemi yaktım, sebze ekmeye çalışacağım. Hayatımızı çekilmez hale getirdiler. Öteki gelen de aynı yaparsa onu da keseceksin. İyiyi bulana kadar değiştireceksin. Bunlar artık miadını doldurdu. Biz Tansu Çiller dönemini de gördük. O kriz olduğunda bile sezon sonu hasadı yaptık, cebimizde para kalırdı" diye konuştu.

MersinBayram Yangınprotestobahçesini yakan çiftçi

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