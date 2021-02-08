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Ekonomik durumdan şikâyet eden vatandaş: Dişimi sıka sıka protezim çatladı

“Babam yaşındaki insanları inşaatta görünce utanıyorum"

08 Şubat 2021 13:03

ANKA Haber Ajansı'nın Ankara Ulus'ta gerçekleştirdiği sokak röportajında konuşan 75 yaşındaki bir vatandaş, “Dişlerimi sıka sıka protezim çatladı. Vatandaşlar da çatladı. Seçimler yakındır. Göreceğiz hepsinin boyunun ölçüsünü alacağız” dedi. 

Faturalara yetişemediğini söyleyen emekli bir vatandaş da Ulus meydanından iktidara “Ben evin reisi olarak ailemi muhtaç etmiyorsam sen de reis olarak halkını muhtaç etmeyeceksin. Bizi bankalara mahkum ettiler. Bankalar ana baba günü. Şurada oturanların hepsine sorun. Ya emekli ya iş arıyordur ya da bunalıma girmiş burada kafa dağıtıyordur” diye seslendi.

Bankalardan almaya çalıştığı kredilerle yaşamını sürdürdüğünü söyleyen bir emekli de şunları anlattı;

“190 lira elektrik faturası geliyor. Hamam çalıştırmıyorum ki ben. İki kişiyiz ya. İş yok, aş yok. Bunalıma girdik. Bir emekli maaşıyla yaşıyoruz. Kira var. Su, elektrik parası benim boyumu geçti. Eşim şeker hastası ‘Ne yapacağız’ diyor. ‘İdare et’ demekten başka sesim çıkmaz. Kime sesimizi duyuracağız.”

“Mecbursun yapacaksın"

İstanbul’dan Ankara’ya iş bulma umuduyla gelen genç bir vatandaş ise “Ben İstanbul’dan buraya iş bulmak için geldim. ‘Onu yaptım, bunu yaptım’ diyor. Sen, mecbur yapacaksın. Bıraktığınız tek çare kredi. Kredi de faiz üstüne faiz. Yapılandırma üstüne yapılandırma” dedi.

“Babam yaşındaki insanları inşaatta görünce utanıyorum"

Genç sözlerini şöyle sürdürdü;

“Okuyoruz ama maddi durumumuz iyi olmadığı için inşaattan başka şansımız kalmadı. 60-70 yaşındaki amcalar gelip inşatta çalışıyor. Onları görünce gerçekten utanıyorum. Baştakilerin utanması gerekirken biz utanıyoruz. Babam yaşındaki insan inşaata gelip çalışıyor. Zenginleri zenginleştiriyor. Fakirler de iyice fakirleşiyor.”

Kaynak: ANKA

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