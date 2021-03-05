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Ekonomik durumdan dert yanan vatandaş: İslam'ı temsil ettiklerini söylüyorlar hiçbir alakaları yok; bu kadar insan işsiz

"Çok öfkeliyim"

05 Mart 2021 19:29

Medyali TV isimli Youtube kanalında gerçekleştirilen bir sokak röportajında muhabirin 'Ekonomiden memnun musunuz?' sorusuna bir kadın dert yandı. Vatandaş, AKP iktidarından ve ekonomiden memnun olmadığını belirterek, "Şu ekonomiden memnun olmak mümkün mü? İslam'ı temsil ettiklerini söylüyorlar hiçbir alakaları yok. Çok öfkeliyim. Bu kadar insan işsizlikten kırılıyor" ifadelerini kullandı.

İktidara tepkide bulunan kadın şu ifadeleri kullandı:

 "Memnun olmam mümkün mü? Çok adaletsiz bir ortam var. Fakirler fakir, zenginler çok zengin. Bakanlar Milletvekilleri bile temsil ettiği insanları düşünmüyorlar. Hiçbir şekilde memnun değilim. İslami açıdan baktığımızda da bu kadar işsizlik var, üniversite öğrencileri boşta... yazık değil mi?"

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