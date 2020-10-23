Ekonomiden şikâyet eden vatandaş: Keşke Erdoğan'ı görsem de önünde diz çöksem

Erdoğan'ı öven vatandaş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili soruya da "Ne olmuş damadı bakan olmuşsa, meyve veren ağacı taşlarlar" yanıtını verdi.
23 Ekim 2020 17:04
Youtube'da Yurttaş TV'nin gerçekleştirdiği röportajda bir vatandaş ekonominin kötü olduğundan dert yandı. Vatandaş daha sonra "Keşke Erdoğan'ı görsem de önünde diz çöksem" dedi.
Erken seçim tartışmalarının sorulduğu vatandaş, "Öyle bir Cumhurbaşkanımız var ki, erken seçim değil, hiç seçim olmasa yer vardır" ifadesini kullandı.
Erdoğan'ı öven vatandaş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili soruya da "Ne olmuş damadı bakan olmuşsa, meyve veren ağacı taşlarlar" yanıtını verdi.
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