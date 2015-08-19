Ekonomide uçuş yapan İngiltere Başbakanı Cameron cips yerken görüntülendi

İngiltere Başbakanı David Cameron'ın Portekiz'e yolculuğu, sosyal medyada günün konusu oldu. İş gezileri dışında ekonomi sınıfında uçmasıyla tanınan David Cameron, Portekiz'e uçarken yolcuların ilgi odağı oldu. Başbakan Cameron'ın, eşi Samantha ve çocuklarının Portekiz'deki tatiline katılmak için ucuz havayolu şirketi EasyJet'i kullanması herkesi şaşırttı. 16 yaşındaki Ashleigh isimli genç kız, arka planda Cameron'ın yer aldığı bir 'selfie'yi Twitter hesabından paylaştı. Cameron'ı cips yerken görüntüleyen ve fotoğrafı da Twitter'da paylaşan genç kız "Başbakan, 3 koltuk uzakta kırmızı biberli cips yiyor, yardım edin" notunu düştü. Yine Cameron ile birlikte aynı uçakta yolculuk yapan başka bir yolcu da, İngiltere Başbakanı'nın ekonomi sınıfın uçmasını şaşkınlıkla karşılarken, "İngiltere zor zamanlar yaşıyor olmalı" dedi.