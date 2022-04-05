Ekonomi Yazarı Yıldırım: Geçen ay dolma biber yiyecektim 30 TL'nin altına düşmedi, TÜİK'te 22 TL'ymiş bunu bulsaydım alırdım

Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan 'Ekonomik Görünüm' programında Habertürk Yazarı Abdurrahman Yıldırım, "Geçen ay dolma biber yiyecektim, fiyatları takip ettim. 30 TL'nin altına düşmediği için alamadım. TÜİK'te 22 TL'ymiş. Bunu bulsaydım alırdım" dedi.

TÜİK'in Mart ayı enflasyon verilerini açıklaması sonrası HaberTürk yazarı Abdurrahman Yıldırım, "Geçen ay dolma biber yiyecektim. Fiyatları biraz izledim. 35 TL'ye ye rastladık almadık. Sonra başka yerde 38 TL' ye gördüm. Pazarda gördüm 35 TL ve semt pazarı. 20'li rakamlara düşseydi alacaktım. İçime sindirecektim. TÜİK markette 22 TL''ymiş. Ben bunu bulsaydım alırdım. Ama ay boyunca kovaladım ve yiyemedim." diye konuştu.