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Ekonomi uzmanı Batırel: Merkez Bankası olsam, 10 milyar dolar şakkadak satarım!

12 Ocak 2017 15:30

CNN Türk'te yayınlanan Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında ekonomist gazeteci Necmettin Batırel'in dolar yorumu sosyal medyada ti'ye alındı. Dolar'ın piyasadaki yükselişinin önlemesi konusunda öneride bulunan Necmettin Batırel, "10 milyar dolar şakkadak satarım. Şaşırır millet! Hiç beklemedik bir hareket... Niye satıyor nasıl satıyor? 'Hani rezervi düşüktü' filan derler? 'Demek ki rezervleri varmış' diyecekler normal şartlarda. Dolar mutlaka düşecek... Ama biraz yavaş düşürecekler. Ardından bir 10 milyar daha satarım! 20... Yetmedi bir 10 daha satarım biter olay" ifadesini kullandı. Daha önce de ‘Dolar yakında düşecek, buradan vatandaşlara sesleniyorum, ellerinde ne kadar dolar varsa bozdursunlar’ diyen Batırel'in önerisi sosyal medyada ti'ye alındı.

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CNN TürkEkonomistNecmettin Batıreldolar yorumuAhmet Hakan

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