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Ekonomi profesörlerinden "Meslektaşlarınızdan yeni ekonomik modele destek veren var mı?" sorusuna yanıt: Yok

Erdoğan: Hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmuyorum ve savunmayacağım

29 Kasım 2021 14:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmuyorum ve savunmayacağım; taviz veremem ve vermeyeceğim" sözleri sorulan ekonomistler, "Meslektaşlarınızdan yeni ekonomik modele destek veren var mı?" sorusuna yanıt verdi. Ekonomistler, soruya "Yok, hiç rastlamadım" yanıtını verdi. 

HaberTürk TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmuyorum ve savunmayacağım; taviz veremem ve vermeyeceğim" sözleri tartışıldı. 

Yayına konuk olan Prof. Dr. Burak Arzova ve Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu'na "Meslektaşlarınızdan yeni ekonomik modele destek veren var mı?" diye soran sunucu Mehmet Akif Ersoy, "Pek yok" yanıtını aldı. Soruyu tekrar eden Ersoy, "Az var mı?" diye sorunca bu kez "Yok, hiç rastlamadım" yanıtını aldı. 

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