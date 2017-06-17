T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ekonomi Bakanı'ndan Kılıçdaroğlu'na 'dokunulmazlık' teklifi

17 Haziran 2017 17:58

CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk olan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, "MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması" davasından tutuklanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü ile ilgili dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Nihat Zeybekçi dokunulmazlık kararı kaldırılmış bir dosyadan dolayı Berberoğlu hakkında mahkeme kararı verildiğini ifade ederek, Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararına karşı adalet yürüyüşü düzenlemek yerine bu dosyanın tekrar dokunulmazlık bölümüne alınmasıyla ilgili bir girişiminde bulunması durumda karşılık bulacağını ifade etti. Hakan Çelik’in “Mümkün olabilir miydi?” şeklindeki sorusuna Zeybekçi, “Olabilirdi” şeklinde yanıt verdi.

ETİKETLER

Nihat ZeybekçiEkonomi Bakanı

Diğer Videolar

Müebbet hapis cezası alan Harbiyeli öğrencilerin aileleri seslerini metroda duyurmaya çalıştı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Ocak 2020

İBB duyurdu: 2 ay içinde Kurbağalıdere çamurdan temizlenecek

TBMM Başkanı Şentop: FETÖ'yle mücadele sürecini emniyet, yargı ekseninde yürütüyoruz, siyasi ayak için ayrı bir mecraya gerek var mı?

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz, kime sarılmak istemezdiniz?

Soğukta patilerini kaybeden kediye dört protez pati takıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24