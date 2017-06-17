Ekonomi Bakanı'ndan Kılıçdaroğlu'na 'dokunulmazlık' teklifi

CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk olan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, "MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması" davasından tutuklanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü ile ilgili dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Nihat Zeybekçi dokunulmazlık kararı kaldırılmış bir dosyadan dolayı Berberoğlu hakkında mahkeme kararı verildiğini ifade ederek, Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararına karşı adalet yürüyüşü düzenlemek yerine bu dosyanın tekrar dokunulmazlık bölümüne alınmasıyla ilgili bir girişiminde bulunması durumda karşılık bulacağını ifade etti. Hakan Çelik’in “Mümkün olabilir miydi?” şeklindeki sorusuna Zeybekçi, “Olabilirdi” şeklinde yanıt verdi.