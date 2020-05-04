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Ekmek sırasında bekleyen kadınlar kavga etti, kavgayı ayırmaya çalışanlar birbirine girdi

04 Mayıs 2020 09:41

İstanbul Ümraniye’de ekmek kuyruğunda bekleyen kadınlar bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Kadınların kavga ettiğini fark eden vatandaşlar ayırmaya çalışırken, tarafları ayırmaya çalışan bir adam ile bir kadının da birbirlerine saldırması dikkat çekti.

Ümraniye’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre ekmek kuyruğunda bekleyen 3 kadın bilinmeyen bir nedenle birbirlerine girdi. Kadınlar sokak ortasında kavga ederken vatandaşlar da panik içerisinde olan biteni izledi. Birkaç vatandaş da tarafları ayırmaya çalışırken hayli güçlük çekti. Bir adamın kavga edenleri ayırmaya çalıştığı sırada başka bir kadınla ara ara birbirlerine saldırmaları da dikkat çekti.

 

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