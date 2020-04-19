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Ekmek satışını sokakta yapan fırıncılar, birbirine girdi!

19 Nisan 2020 17:45

İstanbul ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı sırasında ekmek satışı yapan fırıncılar birbirlerine girdi.

Yeni tip Koronavirüs  salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sırasında sokakta satış yapmalarına izin verilen fırıncılar, İstanbul Avcılar ve Zonguldak'ta aralarında kavga etti.

Avcılar'da birbirlerinin bölgelerinde satış yapma konusunda anlaşamayan fırıncıların kavgası 3 gözaltı ile sona erdi.

DHA'nın haberine göre Avcılar'daki olay, dün saat 17.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi’nde meydana geldi. Kaymakamlığın izin verdiği fırıncılar dün gün boyu sokak aralarında araçlarla dolaşarak satış yaptı.

Gümüşpala Mahallesi’ndeki iki ekmek fırını çalışanları, iddiaya göre birbirlerinin bölgesini ihlal edince aralarında gerginlik oldu. Fırıncılardan bir grup Coşkun Sokak’taki ekmek fırınına gelerek burada çalışanlarla bölgelerine girmemeleri konusunda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Fırına gelen kişiler daha sonra araçla uzaklaşmak istedi. Ancak, fırın çalışanları bölgeden uzaklaşmak isteyen kişilerin yolunu araç ile kesince taraflar arasında kavga başladı.

Çevrede oturan bir kişinin cep telefonu ile kaydettiği olayda A.Ş., M.Ş., H.Ş. ve F Ş. kendilerine A.A., S.A. ve M.A.’nın saldırdığını öne sürerek Avcılar Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak şikâyetçi oldu. Savcılığın da talimatıyla 3 şüpheli, bugün Firuzköy Polis Merkezi’ne götürülürken ifadeleri alınırken, mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Zonguldak'ta da kavga

Zonguldak’ın Ereğli ilçesind de, mahallede karşılaşan iki ayrı ekmek fırınının dağıtım elamanları kavga etti. Kavga mahalle halkının araya girmesiyle sona erdi.

Olay, sabah saatlerinde Ereğli Kışla Mahallesi Güzel Yuva Evleri mevkisinde meydana geldi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle mahallelerde ekmek satan iki ayrı fırının dağıtım personelleri, ekmek satma konusu nedeniyle tartıştı. Araçlarından inen çalışanlar, kavga etmeye başladı. Mahalle halkının araya girmesiyle ekmek dağıtıcıları sakinleştirildi. İki çalışan bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

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