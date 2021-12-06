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Çaresizliği gözyaşlarına boğularak anlattı: Ekmeği tavuklara götüreceğim diye yalan söyledim, eşimle beraber oturduk yedik

"1500 TL emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyorum"

06 Aralık 2021 08:41

"Ekmeği tavuklara götüreceğim diye yalan söyledim aldım getirdim. Eşim hiç üşenmeden yaptı beraber oturduk yedik" diyerek geçinemediğini anlatan vatandaş gözyaşlarını tutamadı.

Hayat pahalılığı ve zamlar üzerine FOX Ana Haber'de yayınlanan röportajda konuşan vatandaşın söyledikleri herkesi derinden etkiledi. Bin 500 TL emekli maaşı ile geçinmeye çalıştıklarını, bir fabrikaya iş başvurusu için gittiğinde kapının önünde bulunan bayat ekmeği oradaki yetkiliye söyleyerek nasıl aldığını şu sözlerle anlattı:

 "Ekmeği tavuklara götüreceğim diye yalan söyledim aldım getirdim. Eşim hiç üşenmeden yaptı beraber oturduk yedik."

 

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