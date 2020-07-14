Ekinleri sel suları altında kalınca gözyaşlarını tutamadı: Bütün geçimim buna bağlı

Erzurum’da dün etkili olan sağanak yağış sonrası dereler taştı ve ekili araziler sular altında kaldı. Bir çiftçi ise ekili arazisini sular altında görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Erzurum’un Oltu ilçesi Ayvalı Mahallesine dün akşam saatlerinde yağan sağanak yağmur sele dönüştü yüzlerce ekili arazi harap oldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri köydeki tahrip olan yolları ve hafriyat temizliğine başladı.

Oltu Ayvalı Mahallesinde ikamet eden Ömer Aslan İlkbahar’dan beri hizmet ettiği bostanları sel suları altında kalınca “Bütün geçimim buna bağlı ne yapamam gerekiyor, gece sabaha kadar uyuyamadım sıkıntıdan bütün emeklerim boşa gitti. Bütün çocuklarımın yiyecek içecekleri buradan kaldırıyoruz” diyerek ağladı.