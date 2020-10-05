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Ek ödemelerini alamayan sağlık çalışanlarından hastanede protesto

Bakanlık, 3 ay süreyle sağlık personeline ek ödeme yapılması kararı alınmıştı

05 Ekim 2020 14:26

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları, haziran ve temmuz ayı ek ödemelerinin yapılacağına ilişkin bilgilendirme yapılmazsa her gün yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı.

Sağlık çalışanları hastane koridorunda alkış yapıp yürüyerek durumu protesto etti. 

Sağlık çalışanlarına ek ödeme kararı ne zaman alındı?

Geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacağını duyurmuştu. Koca, aile hekimlerine de aynı tarihlerde ek ödeme yapılacağını söylemişti. Resmi Gazete'de yayınlanan ek ödeme kararnamesine göre 1 Ağustos 2020’den itibaren 3 ay süreyle kapsamı ve oranı Sağlık Bakanı tarafından belirlenmek üzere sağlık personeline ek ödeme yapılması kararı alınmıştı. 

Karanameye göre yapılan ödeme tutarı, toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek. Ayrıca, görevinden dolayı bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan çalışanlar, kullandıkları hastalık izin süreleri hariç olmak üzere mesai içi çalışılmayan günler kapsamında değerlendirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin uzatılmasına ilişkin, "Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum." ifadesini kullandı.

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