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EHP’den Meclis önünde ücretsiz izin protestosu: ‘1170 TL dayatmasına karşıyız’

21 Temmuz 2020 17:03

Emekçi Hareket Partisi (EHP), Meclis’te görüşülecek ücretsiz izni 1 yıl uzatmayı öngören yasa tasarısını TBMM önünde protesto etti. Polis engellemesiyle karşılaşan EHP Ankara İl Başkanı Sanem Deniz Kural ve EHP üyeleri gözaltına alındı.

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