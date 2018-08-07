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Ehliyetsiz sürücü hafriyat kamyonuyla dehşet saçtı: 4 otomobile çarptı, esnafı ezdi

07 Ağustos 2018 15:10

Başakşehir'de ehliyetsiz sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu araçlara çarptıktan sonra yol kenarındaki bir işyerine girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada kamyonun altında kalan bir kişi ağır yaralandı. Başakşehir Şahintepe Mahallesi eski İstanbul Caddesi'ndeki kaza saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen Abdülkerim Teksoy (20), kullandığı hafriyat kamyonunun kontrolünü kaybetti. Hafriyat kamyonun 4 arac çarptıktan sonra bir işyerine doğru yöneldi. Bu sırada caddede büyük panik yaşandı. İşyeri önünde oturan 3 kişi hızla kaçarken bir araç sürücüsü de geri geri giderek kamyondan kurtulmaya çalıştı. İşyerinin önünde oturan Sadrettin Can hafriyat kamyonundan kaçmayı başaramadı. Can aracın altında kalarak ağır yaralandı. Sadrettin Can ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası kaçan ehliyetsiz sürücü bir süre sonra çevredekiler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü

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