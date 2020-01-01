Ehliyetini değiştirmek için nüfus müdürlüğüne gitti; 1 aydır evli olduğunu öğrendi

Giresun’da yaşayan Emine Yılmaz, ehliyetini değiştirmek için gittiği nüfus müdürlüğünde, yaklaşık bir ay önce İstanbul’da evli olduğunu öğrendi. Daha önce bir evlilik yapıp boşanmış olan Emine Yılmaz, nüfus müdürlüğünde, yaklaşık bir ay önce evli göründüğünü öğrenince çok şaşırdığını söyleyerek suç duyurunda bulunduğunu söyledi.

Giresun’da yaşayan Emine Yılmaz, sürücü ehliyetini değiştirmek için gittiği il Nüfus Müdürlüğüne gitti. Burada görevli memurun hangi soyadını kullanmak istediğini sorması karşısında şaşıran Yılmaz, boşanmış olduğundan dolayı evlenmeden önceki soyadını kullanacağını, soyadının değişmediğini söyledi. Bunun üzerine görevli memur Yılmaz’a 5 Aralık 2019 tarihinden beri evli olduğunu söyledi.

Kimlik bilgileri kopyalanmış

Nüfus kayıt bilgilerine göre 5 Aralık 2019 tarihinden İstanbul Eyüp İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde E. Ş. ile evli gözüktüğünü gören Yılmaz Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Yılmaz yaptığı açıklamada, “Daha önce bir evlilik yaptım ama boşanmıştım. Ehliyet değiştirmek için gittiğim İl Nüfus Müdürlüğü’nde daha önce hiç tanımadığım ve neredeyse 1 yıldır hiç gitmediğim İstanbul Eyüp İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde 5 Aralık 2019 tarihinden beri evli olduğumu öğrendim. Yaklaşık 1 ay önce evlenmiş olduğum İstanbul’a ise 1 yıldan fazla zamandır da gitmedim. Bu durum karşısında yaptığımız araştırmalar sonunda anlaşıldı ki benim kimlik bilgilerim kopyalanmış. E. Ş. isimli kişiyle evlenen kadının kimlik bilgileri bana ait ama fotoğrafta başka bir kadın var. E.Ş. ise şikayetim üzerine alınan ifadesinde kimlik bilgileri bana ait olan kendisiyle evlenen kadının evlendikten bir süre sonra evi terk ettiğini iddia etmiş.” dedi.

Suç duyurusunda bulundu

Emine Yılmaz, “Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum. Bir an önce bu yanlışlığın düzeltilmesini bekliyorum. Bu duruma sebep olan suçlu veya suçluların cezasını çekmesini istiyorum. Burada yaşadığım bir mağduriyet var. Babamdan dolayı aldığım bir maaşım vardı. Kayıtlarda evli göründüğüm için bu maaşım da kesildi. Mahkeme sonuçlanıp yanlışlık düzeltilene kadar da babamdan aldığım maaşı alamayacağım. Ayrıca yaşadığım psikolojik bir stres ve sıkıntıda bulunmaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi için aile mahkemesine de başvuracağım.” İfadelerinde bulundu.