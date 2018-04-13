Ehliyetini 1 ay önce alan üniversiteli Yiğit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde yaşanan 2 otomobilin çarpıştığı kazada, üniversite öğrencisi Yiğit Çetin (19) yaşamını yitirdi. Kazaya karışan sürücü Yiğit Çetin'in ehliyetini 1 ay önce aldığı ortaya çıktı. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Yiğit Çetin, otomobiliyle arkadaşı Batuhan B.'yi alarak gezmeye çıktı. Yiğit Çetin, arkadaşıyla Marmara Ereğlisi'nde bir süre gezdikten sonra Çorlu ilçesine gitmek üzere yola devam etti. Yiğit Çetin'in kullandığı otomobil ile Suriye uyruklu Jawad Alahmad'ın kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle Işıklı Kavşak'ta çarpıştı. Kazada Yiğit Çetin ve arkadaşı Batuhan B. ile Suriyeli Jawad Alahmad ve aynı araçtaki Muhammed Aburreshan ile Efran Abullah yaralandı. Durumu ağır olan Yiğit Çetin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çetin'in ehliyetini 1 ay önce aldığı öğrenildi.