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Ehliyeti için gitti, 'ölü' olduğunu öğrendi

17 Ocak 2019 22:10

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde oturan Ednan Öz (57), ehliyetini değiştirmek için gittiği nüfus dairesinde kayıtlarda 'ölü' olarak göründüğünü öğrendi. Büyük şaşkınlık yaşayan Öz, hatanın düzeltilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazıldığını söyledi. Korkuteli'ne bağlı Sülekler Mahallesi'nde çiftçilik yapan 2 çocuk babası Ednan Öz, yeni kimlik çıkarmak ve ehliyetini değiştirmek için Korkuteli Nüfus Müdürlüğü'ne gitti. Öz, kimliğini çıkarttıktan sonra ehliyetini de değiştirmek için görevli memurun yanına gitti. Ancak memur, ehliyet kaydında 'ölü' göründüğünü söyledi. Büyük şaşkınlık yaşayan ve görevlilere 'Ölü değilim, yaşıyorum, buradayım' diyen Ednan Öz, başından geçenleri şöyle anlattı: "Ehliyetimin kayıtlı sayfasını gösterdiler. TC kimlik numaram aynı. Anne, baba adı, doğum yeri normal. Mutlaka bir yerde yanlışlık vardır diye düşündüm. Ama hepsi doğruydu. Fotoğrafta bana aitti. 'Bir yanlışlık var' dedim. 'Yanlışlık yok, sen ölüsün' dediler. 'Ben karşınızdayım' dedim. Bu sefer araştırmaya başladılar. Sonra yanlışlığın Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapılan bir memur hatasından kaynaklandığını öğrendim. Ehliyetimi 5 Kasım 1990'da Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden almıştım. Şimdi Korkuteli Nüfus Müdürlüğü, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazdı. Hatanın düzeltilmesinin ardından yeni ehliyetime kavuşmayı bekliyorum."

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