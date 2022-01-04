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Ehliyet sınavında modem ve kopya düzeneği ile yakalandı ​

Kopya düzeneğini 6 bin 500 TL karşılığında birine hazırlattığını itiraf etti

04 Ocak 2022 13:07

Mersin'in Silifke ilçesinde ehliyet sınavına giren A.C.U. (37), kopya çekmek için kemer arkasına gizlenen taşınabilir modem ve kopya düzeneği ile yakalandı.

Silifke e-Sınav Merkezi'nde 31 Aralık'ta ehliyet sınavına giren A.C.U.'nun kopya çektiğinden şüphelenen görevliler, polise haber verdi. İhbarla salona gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, A.C.U.'nun üzerinde yaptığı aramada; kemer arkasına gizlenmiş taşınabilir modem ve kopya düzeneği ile yaka düğmesi şeklinde gizli kamera ve kulak içi kablosuz kulaklık buldu.

Sorgusunda kopya düzeneğini 6 bin 500 TL karşılığında birine hazırlattığını itiraf eden A.C.U., 3 bin TL ödeme yaptığını, sınavın ardından da 3 bin 500 TL daha ödeme yapmak üzere anlaştığını söyledi. A.C.U. gözaltına alınırken, kopya düzeneğini hazırlayan şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. 

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