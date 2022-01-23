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Ehliyet sınavında 6 bin liralık kopya düzeneğiyle yakalandı; "Önceki sınavları geçemediğim için böyle bir yönteme başvurdum"

"Kopya düzeneğini internet üzerinden 6 bin TL karşılığında satın aldım"

23 Ocak 2022 09:47

Osmaniye'de ehliyet sınavına giren kişiden şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları üst aramasında kopya düzeneği buldu. 6 bin liraya kopya düzeneği kurdurduğu tespit edilen kişi, "Daha önceki sınavları geçemediğim için böyle bir yönteme başvurdum" dedi.
 
Osmaniye'de e-sınav merkezinde ehliyet sınavına girmek için gelen A.K.’den şüphelenen polis ekipleri, şüphelinin üzerinde arama yaptı. Yapılan üst aramasında A.K.’nın üzerinde Wi-Fi destekli ses ve görüntü aktarımı yapan düzenek bulundu.​

"Geçemediğim için böyle bir yönteme başvurdum"

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.K. ilk ifadesinde, "Kopya düzeneğini internet üzerinden 6 bin TL karşılığında satın aldım. Sınavı daha önce geçemediğim için böyle bir yönteme başvurdum" dedi.
 
Kaynak: DHA
kopyadüzenek

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