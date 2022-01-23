Ehliyet sınavında 6 bin liralık kopya düzeneğiyle yakalandı; "Önceki sınavları geçemediğim için böyle bir yönteme başvurdum"

Osmaniye'de ehliyet sınavına giren kişiden şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları üst aramasında kopya düzeneği buldu. 6 bin liraya kopya düzeneği kurdurduğu tespit edilen kişi, "Daha önceki sınavları geçemediğim için böyle bir yönteme başvurdum" dedi.