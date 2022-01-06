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EGO şoförü ile sokak köpeğinin boks maçını andıran görüntüleri kamerada

06 Ocak 2022 09:17

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar bir başka işçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ise sanki şoför ile köpeğin boks maçını anımsatan hareketler yaptığı görüldü.

Ankara’nın Mamak ilçesinde EGO 3 .Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü’nde çalışan EGO otobüs şoförü Yasef Demir bölgede sürekli beslediği köpeklerle oyun oynamaya başladı. Kameraya yansıyan görüntülerde ise Demir ile köpeğin boks maçını anımsattığı görüldü. O eğlenceli anlar sosyal medya da paylaşılırken kullanıcılar ise bu durumu eğlenceli buldu.

AnkaraEGOşoför ile köpek arasında boks maçıYasef DemirAnkara Büyükşehir Belediyesi

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