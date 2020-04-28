EGM paylaştı: Polis Kemal'den Koronavirüs günlerinde dışarı çıkmak zorunda olanlara mesaj

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yeni tip Koronavirüs günlerinde dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlara trafikte ve toplu taşımada alması gereken önlemleri anlatan bir video yayınladı.

Animasyon videoda polis Kemal vatandaşlara, "Araç içinde maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uyun, aracınızı sık sık dezenfekte edin, toplu taşıma kullanmak zorunda olduğunuzda diğer yolcularla teması engelleyecek şekilde oturmaya özen gösterin" dedi.