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Kayseri'de şoföre polis şiddeti iddia edilmişti; EGM'den MOBESE görüntülerini yayınladı: "Kamyon sürücüsüne darp yok"

07 Ocak 2020 11:14

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Kayseri’de trafik polislerinin bir vatandaşı darp ettiği iddialarının görüntülerini “Kayseri’de 38 A 5411 plakalı ekibin vatandaşa yaptığı rezillik...” notuyla Twitter hesabından paylaştı. EGM yaptığı açıklamada sürücünün yere yattığını belirterek darp olmadığını 

EGM'den açıklama: "Kamyon sürücüsüne darp yok"

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu bölgede kamyon ve TIR sürücüleri tarafından, 'dijital takograf' uygulamasına karşı protesto düzenlendiği hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Protestoya katılan bir kamyon sürücüsünün aracını durdurup, aracından çıkarak yola yatmak suretiyle yolu trafiğe kapatmak istemesi üzerine trafik görevlilerimiz tarafından şahsa kesinlikle herhangi bir hakaret, darp ve şiddet eyleminde bulunulmamıştır. Şahıs ikna edildikten sonra hastaneye götürülmüş, hastanede düzenlenen sağlık raporunda da kesinlikle darp, cebir vs. söz konusu olmadığı görülmüştür. Yayınlanan görüntülerle ilgili olarak yapılan incelemede, kesinlikle görüntülerin basında yer aldığı şekilde olmadığı yer almaktadır. Kamuoyunda görevini usulüne uygun olarak yerine getiren polislerimizin darp uyguladığı yönünde algı oluşturmaya çalışanlar hakkında Kayseri Valiliğimizce hukuki süreç başlatılmıştır."

Yere yatan sürücüyü trafik polislerinin ikna etmesine ilişkin mobese kameralarına yansıyan görüntüler ile olaya ilişkin cep telefonu ile çekilen görüntüler de Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından paylaşıldı.

 

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