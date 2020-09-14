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Gece 12'den sonra müzik yayını yasaklandı; müzisyen, esnaf, işçi tepkili: Ekmek götüremiyoruz

"Gereken mecralarla iletişime geçeceğiz"

14 Eylül 2020 18:06

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 8 Eylül'de gece 12'den sonra cafe, bar ve restoranlarda her türlü müzik yayınının yasaklandığını açıklamasının ardından 'mağdur' olduklarını dile getiren müzisyenler, cafe, bar işçileri ve işletmecileri Artı TV'ye konuştu. Sektördekiler, "İşletmeler 7 aydan beri kapalı. Kiralarımız çok ağır. Kira desteği yok" ifadelerini kullandı. 

BEYDER Başkanı işletme sahibi Ali Aydın Kalaycı, "Gereken mecralarla iletişime geçeceğiz. Kiralar çok ağır. Kira desteği yok. Bu neyle ödenecek" dedi. 

İşletme sahibi Aysun Acar "Korona ve müzik yasağı ilişkisi arasında mantıki ve bilimsel bir tutarlılık yok. Ciddi bir mağduriyet var" diye konuştu. 

Redd solisti Doğan Duru da "Emekçiler evlerine ekmek götüremez hale geldi. İnsanlar borç üstüne borç yaşamaya başladı. Sektör sadece sahne önündekilerden oluşmuyor" ifadesini kullandı. 

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