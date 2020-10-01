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Eğlence mekânına alınmayınca havaya ateş açan polise soruşturma

Muğla'da mesai saatleri dışındaki bir polis memuru, makâna alınmayınca havaya ateş açtı

01 Ekim 2020 12:04

Muğla'da, mesai saatleri dışındaki bir polis memuru, girmek istediği eğlence mekanına alınmaması nedeniyle kapıdaki görevlilerle tartıştı ve belinden çıkardığı tabancasıyla havaya 11 el ateş etti. Polis, meslektaşlarınca gözaltına alındı, hakkında soruşturma başlatıldı. 

Olay, saat 01.30 sıralarında, Kötekli Mahallesi'ndeki eğlence mekanı önünde meydana geldi. İsmi açıklanmayan ve mesai saatleri dışında olan polis memuru, iddiaya göre, aşırı alkollü olduğu gerekçesiyle mekâna alınmadı. Bunun üzenine işletmenin korumaları ile polis arasında tartışma çıktı. İşletme sahipleri ise durumu polise bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri ve bekçiler sevk edildi. Bu sırada mekana alınmayan polis memuru, belinden tabancasını çıkarıp, meslektaşlarının engel olmaya çalışmasına rağmen havaya 11 el ateş etti.

Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası polis, meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Polis memurunun işlemlerinin sürdürüldüğü, hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. 

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