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Eğitimci Hakan Bilir: YKS’de bu yıl Türkçe belirleyici olacak

Melis Karaca sordu, eğitimci Hakan Bilir yanıtladı

29 Haziran 2020 16:31

Yaklaşık 2 buçuk milyon üniversite öğrencisi geçtiğimiz hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girdi. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını gölgesinde gerçekleşen üniversite sınavında bu yıl öğrenciler için Türkçe soruları zorlayıcı oldu.

Sınav uzmanı ve fizik öğretmeni Hakan Bilir, T24’e öğrencilerin pandemi döneminde YKS’ye hazırlık sürecini, bu yıl yapılan sınavların zorluk derecesini ve tercih döneminde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

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Eğitimci Hakan Bilir, pandemi nedeniyle yaklaşık 3 aydır evde kalan öğrencilerin sınava hazırlık konusunda tempolarının düştüğünü, özellikle fen bilimleri alanında verimli olan yüz yüze eğitimin bu yıl uzaktan gerçekleşmesinin zorluk yarattığını anlattı. Öğretmenler açısından değerlendirme yapan Bilir, ders anlatırken yaşanan heyecan ve çocukların verimliliğinin gözlemlenmesinin eksikliğinin bir dezavantaj olduğunu söyledi. Bilir, sınav tarihinin kesin olmasının öğrenciler için çok önemli olduğunu, pandemi nedeniyle önce ertelenen daha sonra öne çekilen sınav tarihinin öğrenciler için başka bir stres kaynağı olduğunu söyledi.

Hakan Bilir, bu yıl yapılan YKS’de Türkçe dersinin belirleyici olduğunu, soruların çeldirici ve uzun paragraflar ağırlığında olduğunu belirtti. Bilir, öğrencilerin zamanının çoğunu Türkçe’de harcadığını söyledi.

Bilir, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) önceki yıllarda da Türkçe sorularının öğrencilerini zorladığını, dil bilgisi ağırlıklı hazırlanan öğrencilerin paragraf ve okuduğunu anlama sorularında zorluk çektiğini belirtti.

Bilir, fen bilgisi alanında kavram sorularının öne çıktığını özellikle TYT sınavında ezbere dayalı sorular bulunmadığını söyledi. Bilir, fizik ve kimya sorularını düzenli çalışan adaylar için zor olmayacağını söyledi.

Bilir, sınavın TYT ayağını şu sözlerle anlattı: “ Artık TYT’de eskisi gibi çok işlemli bilgiye dayalı sorular çıkmıyor. Öncelikle temel kavramlar çıkıyor. Fizik ve kimyada kalem oynatmadan, yorumlanarak çözülebilecek sorular ağırlıktaydı.”

Eğitimci Bilir, 28 Temmuz’da açıklanacak YKS sonuçlarından önce öğrencilerin ve velilerin zorlu ve stresli bir süreçten çıktıklarını, “rahat bir nefes almalarını” önerdi. Puanlar açıklandıktan sonra sıralamalar ve yüzdelik dilimlerin önemli olacağını söyleyen Bilir, öğrencilerin bölüm tercihlerinin burada belirli olacağını söyledi.

Eğitimci Bilir, “Bölüme göre mi üniversiteye göre mi tercih?” Sorusuna şu yanıtı verdi: “ Öğrencilerin istediği bölüme girmeleri şu anlamda önemli, hayatı boyunca o işi yapacak. Öğrenciler bu kararı bölüm tercihine göre vermeli”

 
 

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