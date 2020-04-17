Eğitim uçağı arıza nedeniyle otoyola iniş yapmak zorunda kaldı; işte o anlar

Kanada'nın Quebec bölgesinde eğitim uçağı arıza nedeniyle otoyola inişi yapmak zorunda kaldı. Piper Cherokee tipi uçağın otoyola iniş anı, yoldan geçmekte olan araçların sürücüleri tarafından görüntülendi.

Kanada'nın Quebec kentindeki 40 nolu otoyola eğitim uçağı arıza sebebiyle inişi yapmak zorunda kaldı.

Mekanik bir problem yaşadığı belirlenen Piper Cherokee tipi uçağın Jean-Lesage Havalimanı yakınlarında bulunan 40 nolu otoyola iniş için Quebec İtfaiyesi'nden izin aldığı ifade edildi.