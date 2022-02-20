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Eğitim sırasında merdivenden düşen itfaiye eri kamerada

20 Şubat 2022 11:52

Şanlıurfa’da eğitim sırasında aracın merdiveninden yatağa atlayan itfaiye eri ağır yaralandı. O anlar ise cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesinde yaşandı. Verilen eğitime katılan itfaiye eri Veysel A., aracın merdiveninden hava yatağının üzerine atladı. Yatağın kenarına çarpan itfaiye eri yere çakıldı.

Cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntülerde itfaiye erinin düştüğünü gören arkadaşları hemen yardımına koştu. Arkadaşlarının çabalarına rağmen herhangi bir tepki vermeyen Veysel A., çağrılan ambulansla ilk önce Birecik Devlet Hastanesine, buradan da Şanlıurfa’daki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye erinin sağlık durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfaitfaiyekazaeğitim

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