Eğitim Sen: Okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmesiyle ilgili olumlu gelişme sağlandı

Türkiye'de Koronavirüs vakalarının artmasıyla tekrar uygulanmaya başlanan tedbirler kapsamında uzaktan eğitime dönülürken, anaokulu ve kreşlerin yüz yüze eğitime devam etmesine karar verildi. Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini, uzaktan eğitime geçme konusunda adım atılacağını ifade etti.

Okul öncesi eğitim kurumlarının da uzaktan eğitime geçmesi gerektiğini belirten Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığı ile bu konuyu görüştü. Tekno Politik Youtube kanalında Serhat Ayan ve T24 yazarı Füsun Sarp Nebil'in sorularını yanıtlayan Eğitim Sen Genel Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan, okul öncesi eğitim kurumlarının da uzaktan eğitime geçmesi yönünde anlaşma sağlandığını ifade etti. Bozdoğan, "Okul öncesi eğitim kurumları bakımevleri değildir" dedi.

"Çok sayıda okul öncesi öğretmenimiz beklenti içine girdiler"

Milli Eğitim Bakanlığı ile okul öncesi eğitimde uzaktan eğitime geçilmesi yönünde yaptıkları görüşmeyi anlatan Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan, "Çok sayıda okul öncesi öğretmenimiz haklı olarak bir beklenti içine girdiler. Milli Eğitim Bakanı geçtiğimiz hafta bir televizyon programında, okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilgili bir tartışma yaşadıklarını söyledi. Bununla ilgili olarak da, çalışan anne ve babaların çocuklarının bakımıyla ilgili sorun olduğunu söyledi. Okul öncesi eğitim kurumlarının açılmasıyla ilgili bir girişimde bulunduklarını ifade etti" diye konuştu.

"Okul öncesi eğitim kurumları bakımevleri değildir"

Bozdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ardından bir tartışma başladı. Okul öncesi eğitim kurumları diğer kurumlar gibi eğitim kurumudur, bakımevi değildir. Salgının artarak devam ettiği bir durumda okul öncesi eğitim kurumlarının açılmasının ciddi sıkıntılar oluşturacağı ortadaydı. Bununla ilgili yoğun bir çalışma içinde girdik. Ardından Eğitim Sen olarak Danıştay'a yürütmeyi durdurma davası açtık. Arkasından MEB ile görüştük. Kısmi de olsa bir adım atılması noktasına gelindi. MEB'in yayınlayacağı yazıyla, okul öncesi eğitim kurumlarındaki yüz yüze eğitime ara verilmesiyle ilgili bir adım atışmış olacak. Köylerde de bir adım atılmış olacak. Sorunun büyük bölümüne yönelik çözüm üretilecek."