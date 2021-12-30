Eğitim-İş: "Geçinemeyen öğretmen ikinci iş yaparsa, eğitimde de ancak bu olur"

Eğitim emekçileri, Eğitim-İş'in çağrısıyla Türkiye genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Emekçiler için belirlenen asgari ücretin döviz ve enflasyonla beraber eriyip gideceğini dile getiren bir öğretmen, "Ben çocuğa nasıl 'oku' diyeceğim. Bana, ‘Hocam, yüksek lisans niye yapıyorsun? Daha çok para mı alıyorsun?’ diyor. Atatürk diyor ki, ‘Milletvekilinin maaşı öğretmenin maaşını geçmesin' diyor. Bize de milletvekili kadar maaş verin başka da bir şey istemiyoruz. Biz de düzgün yaşayalım ki öğrencilerimizi eğitelim. Ondan sonra Türk toplumundaki eğitimin hali nerede? Geçinemeyen öğretmen ikinci iş yapmaya kalkarsa verilecek eğitimde de ancak bu olur" dedi.

Eğitim-İş Sendikası bugün Türkiye genelinde kitlesel iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Ankara Ulus Meydanı’nda toplanan eğitim emekçileri basın açıklaması yaptı. Ücretlere yapılan zamların dolar ve enflasyonla beraber değerini yitirdiğini vurgulayan sendikalılar, “Hükümet zammını al başına çal” sloganı attı.

Basın açıklamasını Eğitim-İş Sendikası Genel Sekreter Cengiz Sarıyer yaptı. Sarıyer, şunları söyledi:

“Toplu sözleşme görüşmelerinde kamu çalışanlarına reva görülen iki yıllık zamlar yıl bitmeden erimiştir. Bu erimeyi çeyrek altınla dolarla anlatmayı çoktan geçtik. Geçen yıl maaşıyla 7 bin yumurta alabilen asgari ücretli, şimdi ancak 3 bin 700 yumurta alabilmektedir. Bizler insanca yaşamak için tüm eğitim emekçilerinin maaşına yüzde yüz zam istiyoruz. Meslek onurumuza tekrar kavuşmak işitiyoruz. Kadrolu çalışma istiyoruz. Angarya çalışmalara son verilmesini istiyoruz. Bu böyle gitmez. Unutulmaz sendika yöneticimiz Fakir Baykurt’un dediği gibi ders veriyoruz. Ders vermeye de devam edeceğiz.”