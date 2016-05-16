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Egemen Bağış'tan "Bakara-makara" açıklaması: Günahsız değiliz, ancak...

16 Mayıs 2016 16:05

Avrupa Birliği ve Devlet Eski Bakanı Egemen Bağış "Bakara-makara" kaydı ile ilgili açıklama yaptı. Egemen Bağış, ses kaydının montaj olduğunu iddia etti. Hafız Bahattin Gürbüzler'in cenaze törenine katılan Egemen Bağış, yaptığı sokak röportajlarıyla bilinen dinci Ahsen TV'nin sorularını yanıtladı. "Bakara mevzusu var. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusuna yanıt veren Bağış, "Bunun defalarca bir düzmece montaj olduğu belgelendi. Bize iftira atanlar önce kendi günahları ile ilgili tövbe etsinler. Biz kendi tövbemizi tövbe etmemiz gereken makamlara yaparız. Günahsız olduğumuzu iddia etmiyoruz. Günahlarımız vardır. Onlarla ilgili tövbeyi de ancak Allah'a yaparız. Biz inancımızı kimseye sorgulatmayız" dedi. 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrası sızdırılan, AB eski Bakanı Egemen Bağış ile Hürriyet eski Ankara temsilcisi Metehan Demir arasında geçtiği iddia edilen bir ses kaydında, Bağış'ın Kur'an'ın "Bakara Suresi ile alay edip "Bu Bakara iyi makara" dediği öne sürülmüştü.

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