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Egemen Bağış: Avrupalı liderler ayağını denk alsın

10 Aralık 2018 16:22

Avrupa Birliği eski Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupalı liderlere seslenerek, "FETÖ ve PKK bize yaptıklarını size de yapacak, ayağınızı denk alın" dedi. Avrupa Birliği eski Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Gaziantep'te Diriliş Gençlik Federasyonu tarafından 'Birlikte Engelleri Aşalım' projesi kapsamında 16 engelliye tekerlekli sandalye dağıtım törenine katıldı. Onat Kutlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan'ın da katıldığı törende konuşan Bağış, "Buradan Avrupalı liderlere çok önemli bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Zannetmeyin ki ‘dün bize olan size olmayacak' derken biz sizi ürkütmek istiyorduk. İşte yaşıyorsunuz. 2 belanız daha var. 1'i PKK, diğeri FETÖ, bize yaptıklarının çok beterini size yapacaklar. Ayağınızı denk alın, onları korumayı bırakın, çünkü biz bunu yaşadık. Biz bu filmi beş yıl önce gördük, ama ondan sonra başka filmler de gördük. Bu filmleri siz de göreceksiniz. Bunların hepsi Gezi'yle başladı. Türkiye'nin artık kabuklarını kırmasına, çantada keklik bir müttefik olmadığını ortaya koymasını kabullenemeyenlere Gezi olaylarında bir eğitim verdik" dedi.

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