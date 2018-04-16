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Ege'de bayrak krizi | Başbakan: Karşılığını veririz

16 Nisan 2018 17:09

Başbakan Yıldırım, "Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği artırmaya yönelik kışkırtmaya yönelik komşumuz Yunanistan'ın bir takım faaliyetlerinin olduğu malumunuz. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz. Yine Didim açıklarında, yerleşim yeri olmayan kayalığa bir Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üzerine de Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Ve oradan o bayrağı kaldırdılar. Yunanistan bu tür provokasyonlardan uzak durmalı. Bu tür gerginliklerde gereken karşılığı vermeye kararlıyız" dedi.

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