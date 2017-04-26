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Ege Denizi'nde hayatını kaybeden Barış Yazgı, bir müzik grubunda çalıyordu; işte görüntüleri

26 Nisan 2017 12:29

Belçika’daki ağabeyinin yanına müzik eğitimi almak için gitmek isteyen genç kemancı Barış Yazgı vize alamayınca mültecilerle birlikte botla Ege Denizi'ne açıldı. Genç kemancı, Midilli açıklarında batan botta hayatını kaybetti. Barış Yazgı, Caner Sırtmaç ve Ensemble ile çalıyordu. Bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında 16 kişinin cesedine ulaşıldı. Çanakkale’nin Sivrice Burnu ve Midilli Adası arasında bulunan cansız bedenler, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna getirildi. Cesetlerden biri, yanında taşıdığı keman kutusuna sarılmış halde hayata veda etmişti. İşte bu cenazenin, Siirt doğumlu 22 yaşındaki Barış Yazgı’ya ait olduğu belirlendi. Keman kutusunda sadece canı gibi koruduğu enstrümanı değil, el yazısıyla notalarını karaladığı kendi besteleri de vardı.

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Barış YazgıvideoEge Denizibotmülteciler

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