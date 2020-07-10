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Ege Denizi'nde sığınmacıların kurtarılma anı kamerada

10 Temmuz 2020 09:51

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında bindikleri lastik bottaki benzin bidonun alev alması sonucu can simitleriyle denize atlayan 27 sığınmacı sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ege Denizi'nde görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup sığınmacının bindiği lastik bottaki benzin bidonun alev alması sonucu can simitleriyle denize atlayan farklı ülkelere mensup 27 sığınmacıyı denizin ortasında bularak kurtardı. Kurtarılma anları ise sahil güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kurtarılan sığınmacılar ise sahil güvenlik botuna alınarak Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna götürüldü.

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