Efsane müzisyen Ben E King'in ardından: Stand by Me...

'Stand by Me' eseriyle tanınan 76 yaşındaki efsanevi R&B ve soul müzisyeni Ben E King hayata veda etti. Müzik kariyerine 1950 yılında The Drifters grubuyla başlayan dünyaca ünlü müzisyen Ben E King, o dönem ‘There Goes My Baby’ ve ‘Save the Last Dance For Me’ şarkılarını kaydetti. Solo çalışmalara başlamasının ardından 1961 yılında ‘Stand By Me’yi besteledi ve şarkı o dönem ABD listelerinde tozu dumana kattı. Şarkı 1980’lerde yeniden gündeme geldi ve İngiltere listelerinde tam üç hafta zirveden hiç inmedi. Aynı isimle bir film ve TV reklamı çekildi. Şarkı, dünyanın en ünlü müzik listeleri Billboard Hot 100’e tam dokuz kez girmeyi başardı. John Lennon ve Spyder Turner gibi isimler tarafından da coverlandı.